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Главу фонда ОМС Томской области задержали по подозрению в превышении полномочий

Алексей Рудко занимает пост главы регионального отделения фонда с февраля 2018 года

ТОМСК, 7 июля. /ТАСС/. Глава Фонда обязательного медицинского страхования Томской области Алексей Рудко задержан в Томске по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Задержан директор Фонда обязательного медицинского страхования Томской области Алексей Рудко", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

По данным областной администрации, Алексей Рудко возглавляет территориальное отделение фонда с февраля 2018 года. С 2015 по 2018 года возглавлял томский медцентр "Гармония здоровья".

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