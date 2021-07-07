Тела девяти погибших обнаружили на месте крушения Ан-26 на Камчатке

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тела девяти погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в среду в экстренных службах.

"В ходе поисковых работ на данный момент обнаружены тела девяти погибших", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что для опознания погибших, вероятно, понадобится генетическая экспертиза. Сейчас поисковые работы продолжаются.

Спасатели и волонтеры будут искать тела погибших при крушении пассажирского самолета Ан-26 до прилива, сообщили ТАСС в администрации поселка Палана. "Поисковые работы будут вестись до начала прилива в 18 часов. Транспортировать тела будут в Палану, все для опознания здесь есть. Ожидается прилет судмедэкспертов", - сказали в администрации.

Как сообщается на сайте правительства Камчатского края, к месту крушения направлены два вертолета для поиска обломков и тел погибших, а также исследования характера повреждения воздушного судна по обломкам, находящимся на берегу. "Сейчас идет отлив, мы опасаемся, что тела может унести в море. Поэтому в оперативном порядке принято решение о привлечении к поискам водолазной службы, которая прибудет на место крушения самолета", - отметил зампредседателя правительства края Сергей Миронов, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что в поиске также задействованы наземные силы спасателей и волонтеры. Для определения характера погружения самолета в воду к поискам привлечено маломерное судно, после чего будет принято решение о транспортировке плавкрана. В районе Паланы сегодня сильный ветер и волны до 1,5 м.

О комиссии

В район крушения самолета вылетели министр транспорта РФ и глава Росавиации. "Министр транспорта РФ Виталий Савельев, глава Росавиации Александр Нерадько вылетели в Тигильский район. Резко испортилась погода, поэтому пока они летят в Тигиль", - сказали ТАСС в пресс-службе правительства края. На месте они собираются заслушать доклады представителей МЧС.

Как сообщала пресс-служба кабмина РФ, министру транспорта Савельеву, возглавившему специально созданную по факту происшествия правительственную комиссию, поставлена задача оказывать необходимое содействие при проведении работ на месте ЧП, а также обеспечить поддержку родственникам пассажиров, находившихся на борту Ан-26.