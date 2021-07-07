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Крушение самолета Ан-26 на Камчатке
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В авиакомпании сообщили, что упавший на Камчатке самолет Ан-26 совершал штатную посадку

По словам командира летного отряда компании "Камчатское авиапредприятие" Евгения Лысенкова, диспетчер не докладывал о заходе самолета на второй круг

ТАСС, 7 июля. Экипаж пассажирского самолета Ан-26, который потерпел крушение на Камчатке, совершал посадку в штатном режиме. Захода на второй круг не было, сообщил ТАСС командир летного отряда компании "Камчатское авиапредприятие" Евгений Лысенков.

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"В штатном режиме заходили на посадку, никакой информации о втором круге диспетчер не докладывал. Ухода на второй круг не было", - сказал он.

По словам Лысенкова, нареканий к самолету не было. Борт был штатно укомплектован необходимым оборудованием. "Говорить пока о причинах крушения самолета преждевременно, они будут установлены в результате работы комиссии", - подчеркнул он.

По одной из версий, причиной ЧП могла стать ошибка пилотирования из-за плохой видимости. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Сформированную Росавиацией комиссию для выяснения обстоятельств ЧП возглавил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Теги
РоссияКамчатский крайКрушение самолета Ан-26 на Камчатке
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