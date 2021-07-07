Задымление от лесных пожаров наблюдается на северо-востоке Камчатки

ТАСС, 7 июля. Жители сел Пенжинского района на северо-востоке Камчатского края утром в среду ощутили дым от лесных пожаров, действующих в нескольких километрах от населенных пунктов. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

"На территории Пенжинского района Камчатского края действуют 10 природных пожаров на общей площади 56 005 га. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Пенжинского муниципального района, в селах района ощущается слабый запах гари, наблюдаются задымления", - говорится в сообщении.

Специалисты МЧС призывают жителей соблюдать меры безопасности: минимизировать свое пребывание на улице и использовать маски. Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по своевременности тушения очагов возгораний, ближайший к населенным пунктам из которых находится на расстоянии более 3 км от села Оклан.

"Учреждение (КГАУ "Охрана камчатских лесов") сообщает, что угрозы для населенного пункта нет. Прокуроры проверят полноту и своевременность действий органов и организаций, участвующих в процессе предупреждения, тушения и ликвидации природного пожара", - отметили в ведомстве.

Ситуация с лесными пожарами на северо-востоке Камчатского края ухудшается с конца июня. Ранее в этом районе действовали очаги на площади около 24,5 тыс. га. Работы по их тушению не проводились, поскольку они были удалены от поселений и объектов экономики. В селах Каменском и Слаутном Пенжинского района объявлен повышенный - четвертый - класс пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано 24 природных пожара на площади свыше 60,2 тыс. га.