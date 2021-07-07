Начальник омской станции РЖД стал фигурантом дела о взятке

ОМСК, 7 июля. /ТАСС/. Начальник железнодорожной станции "Комбинатская" в Омской области, которая обслуживает нефтехимический комплекс Омска, за взятку в размере 75 тыс. рублей скрыл столкновение локомотива с двумя вагонами-цистернами. Как сообщается в среду на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, в отношении него и машиниста-инструктора, который стал посредником, возбуждены уголовные дела.

"Омским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждены уголовные дела в отношении начальника железнодорожной станции Комбинатская - Омского центра организации работы железнодорожных станций Западно-Сибирской дирекции управления движением - Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО "РЖД" по факту совершения им коррупционного преступления (ч. 3 ст. 290 УК РФ), а также машиниста-инструктора эксплуатационного локомотивного депо "Омск" по факту посредничества во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 4 марта 2021 года в районе станции Комбинатская один из машинистов локомотивов допустил столкновение с двумя вагонами-цистернами. Чтобы скрыть этот факт, в период с марта по май он передал через посредника - машиниста-инструктора эксплуатационного локомотивного депо "Омск" - начальнику станции взятку в размере 75 тыс. рублей.

Деятельность подозреваемых была пресечена сотрудниками Омского линейного управления МВД России. В настоящий момент начальник станции помещен омским судом под домашний арест. Следственный органы устанавливают все обстоятельства совершения преступления.