Более 50 придомовых территорий и 15 домов подтоплены на Кубани после сильных дождей

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Свыше 50 придомовых территорий и 15 домов остаются подтопленными в Краснодарском крае после сильных дождей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На настоящий момент полностью от воды освободились шесть населенных пунктов Туапсинского района - Джубга, Дефановка, Молдовановка, Лермонтово, Горское, Тенгинка и населенный пункт Архипо-Осиповка муниципального образования город Геленджик, остаются подтопленными 52 придомовые территории и 15 домовладений", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что все жители вернулись в свои дома либо размещены у родственников. "В пунктах временного размещения людей нет", - отметили в ведомстве.

Специалисты продолжают работы в регионе, они откачивают воду из домов и придомовых территорий, распиливают ветки деревьев, убирают придомовые территории и вывозят мусор. Всего для ликвидации непогоды привлечены 1 162 человека и 434 единицы техники.

Сильные дожди начались в Сочи 4 июля. Режим ЧС из-за непогоды введен в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в городах Сочи, Геленджик и Горячий Ключ. В регионе были подтоплены сотни домовладений. В Сочи закрыты пляжи.