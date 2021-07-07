В ДТП в Тюменской области погибли три человека

ТЮМЕНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Три человека, в том числе семилетний ребенок, погибли, еще один ребенок пострадал при столкновении двух автомобилей на федеральной дороге Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Тюменской области.

"Трагедия произошла на 379-м км федеральной дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в 00:14. По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Galant , в котором семья из Ханты-Мансийска ехала на юг, попытался избежать столкновения с лосем, вышедшим на трассу. Автомобиль зацепил обочину, его выбросило на встречную полосу, где двигался большегруз МАЗ. После удара с фурой легковой автомобиль отбросило в кювет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что погибли 44-летний водитель автомобиля, его 45-летняя жена и семилетний сын. Еще один ребенок - одиннадцатилетний мальчик - доставлен в больницу с различными травмами. Обстоятельства ДТП выясняются.