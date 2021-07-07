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В детской больнице Красноярска произошло короткое замыкание

Из здания эвакуировались 200 человек

КРАСНОЯРСК, 7 июля. /ТАСС/. Из здания Краевой детской больницы в Красноярске после короткого замыкания эвакуировались 200 человек, в том числе 150 детей. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 10:45 (06:45 мск) наши подразделения выезжали по повышенному рангу по адресу: Киренского, 2а. До прибытия пожарных было эвакуировано 200 человек, из них 150 детей. Возгорание не подтвердилось", - сообщили в главке.

В пресс-службе ведомства уточнили ТАСС, что в больнице произошло короткое замыкание без последующего возгорания.

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РоссияКрасноярский край
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