Полицейского убили ножом на детской площадке в Подмосковье

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Полицейский погиб, получив ножевое ранение из-за замечания двум нетрезвым мужчинам, выяснявшим отношения на улице в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудник полиции возвращался домой с работы и, увидев на улице двух шумно выясняющих отношения выпивавших мужчин, сделал им замечание. Один из мужчин напал на полицейского и ударил его ножом", - сказал собеседник агентства.

Полицейского госпитализировали, однако он позже умер в больнице.

По подозрению в убийстве задержан один из мужчин, возбуждено уголовное дело. Источник отметил, что полицейский в момент гибели находился не при исполнении должностных обязанностей.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий уточнила ТАСС, что убийство произошло на детской площадке в Щелкове. По ее словам, подозреваемый из-за замечания нанес сотруднику, который был не в форме, два ножевых ранения в грудь. "Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены непосредственные очевидцы преступления. На ближайшее время с подозреваемым запланировано проведение следственных действий", - сообщила Врадий.

В новость внесены изменения (09:03 мск) - добавлен комментарий СК по Московской области.