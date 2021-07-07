Режим повышенной готовности ввели в районе Адыгеи, где подтоплены десятки домов

МАЙКОП, 7 июля. /ТАСС/. Власти Тахтамукайского района ввели на его территории режим повышенной готовности в связи с подтоплением более 40 домов и более 70 приусадебных участков, сообщил ТАСС заместитель руководителя комитета по делам ГО и ЧС Адыгеи Рашид Манапов.

По его данным, на утро среды в четырех садовых некоммерческих товариществах (СНТ) из-за подъема уровня воды в реках после ливней подтоплено 78 приусадебных участков, в том числе 41 дом.

На вечер вторника из-за подъема уровня воды в реках Афипс и Шепси после обильных дождей произошло подтопление 55 приусадебных участков, в том числе 49 домов, в трех СНТ Тахтамукайского района.

"По предварительным данным, в ночь на среду произошло подтопление 98 приусадебных участков, в том числе 56 домов, в которые зашла вода, в четырех СНТ. На территории Тахтамукайского района введен режим функционирования "Повышенная готовность" для организации и проведения мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций. По состоянию на 8:00 мск наблюдается положительный спад уровня воды в реках, подтопленными остаются 78 приусадебных участков, в том числе 41 дом", - сказал он.

Проводится обследование наиболее опасных участков реки Афипс, будет осуществлен подворовой обход в подтопленных садовых товариществах. Для устранения подтоплений привлечено 25 спасателей, 11 единиц техники, от МЧС России - 8 спасателей, четыре единицы техники, уточнили в комитете по делам ГО и ЧС.