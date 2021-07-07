Неизвестный взял в заложники сотрудников отделения Сбербанка в Тюмени

ТАСС, 7 июля. Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении Сбербанка в Тюмени, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Захват заложников в отделении Сбербанка в Тюмени.

Захват заложников в отделении Сбербанка в Тюмени. Главное

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Захватчик требует выдать ему деньги.

"С ним пытаются вести переговоры. Мужчина требует выдать ему деньги наличкой", - сказал собеседник агентства.

Собеседник агентства добавил, что жители жилого дома, где находится захваченное отделение банка, эвакуированы.

"Все жители пятиэтажного дома по Червишевскому тракту в Тюмени, где находится отделение банка, эвакуированы на безопасное расстояние", - сказал собеседник агентства.

По данным источника ТАСС, количество эвакуированных - более 50 человек. На месте работают сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии.

Он также сообщил, что в заложниках находятся три человека, а сам захватчик требует 15 млн рублей. При этом региональное управление МВД РФ сообщает о двух заложниках.