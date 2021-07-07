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Захват заложников в отделении Сбербанка в Тюмени.
Захват заложников в отделении Сбербанка в Тюмени.
Захват заложников в отделении Сбербанка в Тюмени.
Захват заложников в отделении Сбербанка в Тюмени.
Захват заложников в отделении Сбербанка в Тюмени.
Обновлено 

Захват заложников в отделении Сбербанка в Тюмени. Главное

© Екатерина Мишина/ТАСС

Неизвестный 7 июля захватил в заложники несколько человек в отделении Сбербанка в Тюмени. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. 

  • По данным МВД, в заложниках находились два сотрудника отделения банка на Червишевском тракте. Источник ТАСС сообщил, что в заложниках было три человека.
  • В Сбербанке сообщили, что никто не пострадал.
  • Злоумышленник требовал выдать ему деньги наличными. По предварительной информации, речь шла о 15 млн рублей.
  • На место происшествия прибыли сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии.
  • По данным источника, мужчина находится в неадекватном состоянии. Ранее он состоял на учете у психиатра.
  • В правоохранительных органах сообщили, что у захватившего заложников мужчины есть сумка с якобы "опасным предметом". При этом силовики не обнаружили в сумке взрывных устройств.
  • Жители жилого дома, где находится отделение Сбербанка, эвакуированы. По данным источника, эвакуированы более 50 человек.
Теги
РоссияТюменская область
В МВД подтвердили задержание мужчины, захватившего отделение Сбербанка в Тюмени
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