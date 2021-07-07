Захват заложников в отделении Сбербанка в Тюмени. Главное

Неизвестный 7 июля захватил в заложники несколько человек в отделении Сбербанка в Тюмени. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника.
- По данным МВД, в заложниках находились два сотрудника отделения банка на Червишевском тракте. Источник ТАСС сообщил, что в заложниках было три человека.
- В Сбербанке сообщили, что никто не пострадал.
- Злоумышленник требовал выдать ему деньги наличными. По предварительной информации, речь шла о 15 млн рублей.
- На место происшествия прибыли сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии.
- По данным источника, мужчина находится в неадекватном состоянии. Ранее он состоял на учете у психиатра.
- В правоохранительных органах сообщили, что у захватившего заложников мужчины есть сумка с якобы "опасным предметом". При этом силовики не обнаружили в сумке взрывных устройств.
- Жители жилого дома, где находится отделение Сбербанка, эвакуированы. По данным источника, эвакуированы более 50 человек.