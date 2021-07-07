Прокуратура требует изъять у бывшего сотрудника ГИБДД почти 25 млн рублей

УФА, 7 июля. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии потребовала изъять у бывшего заместителя начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД региона почти 25 млн рублей неподтвержденных доходов, на него возбуждено дело за получение взяток. У обвиняемого 36 автомобилей, две квартиры два участка и дом, сообщила пресс-служба прокуратуры республики в среду.

"Прокуратура республики в судебном порядке потребовала взыскать в доход государства имущество на сумму более 24 млн рублей, приобретенное экс-заместителем начальника МРЭО ГИБДД МВД по Башкирии на неустановленные доходы. Основанием для этого стало возбужденное в отношении сотрудника полиции уголовное дело по фактам получения взяток за выдачу гражданам водительских удостоверений без фактической сдачи ими экзаменов", - говорится в сообщении.

Среди имущества обвиняемого две квартиры, два земельных участка, жилой дом и нежилое строение в элитном коттеджном поселке в пригороде Уфы, и 36 транспортных средств. "Чтобы скрыть имущество от декларирования, объекты недвижимости и транспортные средства были оформлены на близких родственников. В целях обеспечения иска прокуратура одновременно направила в суд заявление о наложении ареста на указанное имущество. Служащий уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел", - добавили в прокуратуре.