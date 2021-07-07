В Тюмени задержали мужчину, захватившего заложников в отделении Сбербанка

ТАСС, 7 июля. Мужчина, захвативший заложников в отделении Сбербанка в Тюмени, задержан. Никто не пострадал, сообщили в банке.

Захват заложников в отделении Сбербанка в Тюмени.

Захват заложников в отделении Сбербанка в Тюмени. Главное

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"Злоумышленник задержан, пострадавших нет. Сбербанк благодарит правоохранительные органы за слаженную работу задержанию преступника", - говорится в распространенном сообщении.

При задержании мужчины, захватившего людей в Сбербанке в Тюмени, найден муляж СВУ.

"По требованию злоумышленника сотрудники банка передали ему 15 млн рублей. На выходе из банка его задержали сотрудники СОБР Росгвардии. При себе у мужчины был найден муляж СВУ", - сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

Захватчиком оказался 32-летний местный житель, который состоит на учете у психиатра. Мужчина находился в неадекватном состоянии.