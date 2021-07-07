Неизвестный ограбил отделение банка в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Неизвестный совершил разбойное нападение на банк в Феодосии в Крыму, сумма ущерба составила почти 500 тыс. рублей. Об этом сообщается в среду на сайте регионального МВД.

"В Феодосии сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по факту разбойного нападения на отделение одного из коммерческих банков, расположенного в поселке Орджоникидзе. <…> Неизвестный мужчина зашел в отделение банка, в котором в этот момент не было посетителей, и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства, находящиеся в кассе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сумма ущерба составила, по предварительным данным, более 450 тыс. рублей, часть похищенных денег - в валюте.

По данным ведомства, две сотрудницы банка, которые в момент нападения находились в отделении, не пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ ("Разбой"), предполагает до 15 лет лишения свободы.