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Крушение самолета Ан-26 на Камчатке
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Район поисков на месте крушения Ан-26 на Камчатке расширят

Это связано с тем, что останки унесены в море на значительное расстояние

ТАСС, 7 июля. Спасатели расширят район поисков на месте крушения пассажирского самолета Ан-26. Это связано с тем, что останки унесены в море на значительное расстояние, сообщили ТАСС в администрации района.

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"Радиус поисков будет расширен. Некоторые останки нашли в 15 км на север от места крушения. На берегу в районе устья реки Анадырка", - сказали в администрации.

В администрации района ранее сообщили, что в среду наземные поиски свернули из-за начавшегося прилива. Вода там полностью покрывает берег до самых скал. "Вездеходы с обнаруженными останками вернутся в Палану часа через два", - сказали в администрации. По данным МЧС, визуальный осмотр еще ведется. Работы осложнены сильным ветром до 18 м/с, туманом и высотой волны до 1,5 м.

В районной администрации также сообщили, что в Палану прибыла группа водолазов. Они, как ожидается, будут задействованы в поисках в четверг.

Теги
РоссияКамчатский крайКрушение самолета Ан-26 на Камчатке
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