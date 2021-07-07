В Туапсинском районе Кубани подтоплено почти 700 домов

ТУАПСЕ, 7 июля. /ТАСС/. Прошедшие на Кубани ливни стали причиной подтопления 674 домов и квартир в Туапсинском районе, 17 социальных объектов, повреждены объекты дорожной инфраструктуры, среди которых три автомобильных моста, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Туапсинского района.

"Подтоплено 674 домовладения и квартир (пгт. Джубга - 271, с. Дефановка - 90, с. Молдовановка - 30, с. Горское - 21, х. Полковничий - 12, с. Тенгинка и с. Лермонтово - 250), в которых проживают 1 693 человека, придворовых территорий 830. Подтоплено социально-важных объектов - 17", - сказали в пресс-службе, уточнив, что также повреждены объекты дорожной инфраструктуры, среди которых три автомобильных моста и 18 участков дорожного полотна.