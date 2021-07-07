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В Новой Москве полицейские задержали троих наркодилеров с 10 кг гашиша

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к сбыту наркотиков

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Полицейские задержали в деревне Чириково Новой Москвы трех наркоторговцев с 10,5 кг гашиша в машине, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"На территории деревни Чириково была остановлена машина марки BMW, в которой находились трое граждан в возрасте от 39 до 50 лет. Во время досмотра в багажнике автомобиля были обнаружены и изъяты шесть полимерных свертков с <…> гашишем, общей массой более 10,5 кг", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к сбыту наркотиков. В отношении одного из задержанных также возбуждено дело о хранении и перевозке наркотиков. Все трое заключены под стражу.

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