Режим повышенной готовности ввели в Приморье из-за угрозы природных пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 7 июля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Приморье для краевой системы предупреждения и ликвидации ЧС в связи с риском возникновения природных пожаров из-за того, что работа по уборке упавших веток и деревьев после ледяного дождя 2020 года еще не завершена. Об этом говорится в постановлении губернатора Олега Кожемяко, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

"В связи с угрозой возникновения ландшафтных (природных) пожаров на территории Приморского края в пожароопасный период, связанной с незавершением очистки территорий от упавших деревьев и порубочных остатков после чрезвычайной ситуации в ноябре 2020 года, <...> ввести режим повышенной готовности для органов управления и сил Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - говорится в постановлении.

В ноябре 2020 года в Приморском крае начался снегопад, прошел ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы ЛЭП, падение деревьев и конструкций. Расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. В Приморье был введен режим ЧС регионального уровня. Обледенели ванты моста на остров Русский, движение по нему было перекрыто на две недели.

Во Владивостоке стихия повредила около 80% деревьев, обломанные льдом ветки все еще продолжают убирать с городских улиц.