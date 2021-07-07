Ребенка, выстрелившего себе в лицо под Саратовом, доставили на лечение в Москву

САРАТОВ, 7 июля. /ТАСС/. Трехлетний ребенок, который выстрелил себе в лицо, самолетом санавиации доставлен в Москву на лечение в федеральной больнице, сообщает министерство здравоохранения Саратовской области.

Ранее ТАСС сообщал, что следователи проводят проверку по факту получения малолетним ребенком травмы из травматического пистолета в Балаковском районе. По предварительным данным, мальчик вместе с родителями находился в доме, он взял травматический пистолет, принадлежащий отцу, оставленный на столе в коридоре, и нажал на курок, получив ранение лица и головы. Родители доставили ребенка в медицинское учреждение, где он был помещен в отделение реанимации.

"Ребенок, получивший в минувшие выходные дни тяжелые травмы в городе Балаково, доставлен в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы," - говорится в сообщении.

Уточняется, что направление ребенка в Москву было необходимо, так как ребенок нуждается в лечении в специализированной клиники федерального уровня.

"Удалось добиться стабилизации состояния ребенка, после чего врачами была одобрена возможность его транспортировки в столицу на воздушном судне региональной службы санитарной авиации. В полете ребенка сопровождал детский врач анестезиолог-реаниматолог", - отмечается в сообщении и уточняется, что перелет маленький пациент перенес нормально.