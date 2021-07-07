Треть домов освободилась от паводка в одном из муниципалитетов Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Треть затопленных домов освободилась от паводка в Свердловской области на территории Верхнесалдинского муниципалитета, где ранее был введен режим чрезвычайной ситуации. В Верхней Салде вода оставила 17 домов, подтопленными остаются 37, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В нескольких муниципалитетах Свердловской области в понедельник объявлен режим ЧС из-за серьезного подтопления территории, вызванного дождями и грозами.

"В Верхней Салде от паводковых вод освободились 17 домов, в Нижней Салде вода оставила 21 подворье. <…> В Верхней Салде остаются подтопленными 37 домов и 103 приусадебных участка. В Нижней Салде под подтоплением остаются 16 придомовых территорий", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что спасатели МЧС проводят аварийно-восстановительные работы: оказывают адресную помощь пострадавшим, проводят сушку жилых домов, откачку воды из затопленных подвалов, очищают придомовую территорию от мусора. На месте работает комиссия по оценке ущерба имуществу жителей и компенсационным выплатам.

В Свердловской области 5 июля из-за сильных дождей подтопило Горноуральский, Нижнесалдинский и Верхнесалдинский городские округа. Главное управление МЧС по региону развернуло оперативный штаб, с жителями муниципалитетов работают психологи. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил организовать эвакуацию 300 детей из детских лагерей "Лесная сказка" и "Тирус".