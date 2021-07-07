В горах Геленджика спасли 16 туристов

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Спасатели вернули на базу "Куаго" 16 туристов, в том числе пятерых детей, которые не смогли спуститься с горы под Геленджиком из-за поднявшейся на фоне ливней реки. Их жизням ничего не угрожает, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Геленджика в среду.

"Все 16 потерявшихся туристов были спасены и доставлены к месту дислокации - на базу "Куаго". В общей сложности операция, длившаяся 18 часов, завершилась успешно. <…> Оказалось, что люди попали в природную ловушку: они взобрались на горный уступ, но путь отхода им отрезала река, уровень которой из-за дождей резко поднялся. Туристы разожгли на горном уступе костер и грелись в ожидании спасателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди потерявшихся туристов было пятеро детей. Сообщение о том, что люди не вернулись на базу, поступило в 18:00 во вторник. На месте работали спасатели, волонтеры, а также работники базы.

"Прибывшие на место спасатели разбились на три поисковые группы и отправились на поиски остальных заблудившихся. Шли единым фронтом - по обеим сторонам горного ручья. Поиски затруднял горный рельеф и темное время суток", - добавили в администрации.

Сейчас жизни и здоровью туристов ничего не угрожает.