В районе вулкана Тааль на Филиппинах произошло эксплозивное землетрясение

БАНГКОК, 7 июля. /ТАСС/. Филиппинские сейсмологи зафиксировали за минувшие сутки 55 вулканических землетрясений, в том числе одно землетрясение взрывного типа, в районе вулкана Тааль. Об этом сообщил в среду Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии.

Землетрясение, связанное со взрывами газа в кратере вулкана, произошло в 05:18 по местному времени (00:18 мск). Вулкан за минувшие сутки выбросил в воздух около 7,5 тонн диоксида серы. Из его кратера поднялся столб дыма на высоту 1,5 км, говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.

В связи с вероятностью извержения Тааля институт с 1 июля повысил уровень опасности со второго до третьего. На Филиппинах действует пятиуровневая система предупреждения о вулканической опасности. Пятый уровень означает максимальный риск для окружающих, его вводят при сильном извержении лавы и вулканического пепла.

Вулкан Тааль расположен на острове Лусон в 50 км к югу от столичной агломерации города Манила. Тааль - один из самых активных вулканов на Филиппинах. Последний раз он извергался в январе 2020 года, это вынудило покинуть свои дома около 380 тыс. жителей близлежащих населенных пунктов и привело к масштабным разрушениям.