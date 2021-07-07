{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Неизвестные застрелили президента Гаити

Кроме того, в результате нападения была ранена и первая леди Гаити, сообщил и.о. премьер-министр страны Клод Жозеф
Президент Гаити Жовенель Моиз Alex Wong/Getty Images
Описание
Президент Гаити Жовенель Моиз
© Alex Wong/Getty Images

ГАВАНА, 7 июля. /ТАСС/. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Об этом говорится в среду в заявлении и.о. премьер-министра страны Клода Жозефа.

На эту тему
Биография президента Гаити Жовенеля Моиза

"Примерно в час ночи со вторника 6 июля на среду 7 июля 2021 года группа неустановленных лиц, некоторые из которых говорили по-испански, напала на частную резиденцию президента республики и смертельно ранила его", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь.

Жозеф решительно осудил "этот бесчеловечный и варварский акт". Он призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити".

Ранее на Моиза, вступившего в должность президента в 2017 году, уже совершались покушения. Так, 17 октября 2018 года во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина, глава государства подвергся обстрелу. Президент серьезно не пострадал и был эвакуирован в безопасное место. Были ранены трое сотрудников охраны.

Теги
ГаитиМоиз, Жовенель
Решение о штрафе по делу о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна вступило в силу
Зюзинский суд Москвы ранее назначил музыканту административный штраф в размере 100 тыс. рублей
Решение о штрафе по делу о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна вступило в силу
Читать полностью