На Кубани возбудили дело после гибели двух человек при подтоплениях в Горячем Ключе

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности по факту гибели двоих мужчин в Горячем Ключе при подтоплениях, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в среду.

"Возбуждено уголовное дело по факту гибели 54-летнего и 70-летнего мужчин в результате резкого ухудшения погодных условий и выпадения обильных осадков (ч. 3 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, погибли мужчины, отдыхавшие во времянке, расположенной в станице Пятигорской, тела погибших обнаружил сын 70-летнего хозяина временной постройки.

В ведомстве добавили, что в ходе расследования будет проверена работа должностных лиц, ответственных за оповещение населения о возможности подтопления и эвакуацию. Ранее сообщалось, что в результате июльской непогоды всего в Краснодарском крае погибли восемь человек, среди них двое несовершеннолетних. Накануне ведомством было возбуждено уголовное дело по факту гибели граждан в Туапсинском районе, прокуратура Краснодарского края проводит проверки.