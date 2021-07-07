{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение самолета Ан-26 на Камчатке
Обновлено 

В Минтрансе подтвердили, что выживших в катастрофе Ан-26 на Камчатке нет

На борту находились 28 человек
© МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Никто не выжил при падении самолета Ан-26 на Камчатке, говорится в сообщении Минтранса РФ.

На эту тему
Крушение самолета Ан-26 на Камчатке. Главное
Крушение самолета Ан-26 на Камчатке.

"6 июля при выполнении пассажирского рейса Петропавловск-Камчатский - Палана примерно за 10 минут до времени посадки в аэропорту Палана потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших нет", - отмечается в сообщении Минтранса со ссылкой на слова министра Виталия Савельева, возглавляющего правительственную комиссию для выяснения обстоятельств ЧП.

В среду Савельев осмотрел место крушения самолета в населенном пункте Палана Камчатского края. "В крае развернут штаб психологической помощи для близких и родственников пассажиров разбившегося самолета. В данный момент проводится совещание комиссии совместно с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и представителями ведомствами, задействованных в поисковой операции, ликвидации ее последствий и работе с семьями погибших", - отметили в министерстве.

Ранее ТАСС в экстренных службах сообщили, что на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке обнаружены тела 19 погибших. Поисковые работы осложнены штормом.
 

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичСавельев, Виталий ГеннадьевичКрушение самолета Ан-26 на Камчатке
Решение о штрафе по делу о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна вступило в силу
Зюзинский суд Москвы ранее назначил музыканту административный штраф в размере 100 тыс. рублей
Решение о штрафе по делу о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна вступило в силу
Читать полностью