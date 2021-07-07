В Минтрансе подтвердили, что выживших в катастрофе Ан-26 на Камчатке нет

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Никто не выжил при падении самолета Ан-26 на Камчатке, говорится в сообщении Минтранса РФ.

"6 июля при выполнении пассажирского рейса Петропавловск-Камчатский - Палана примерно за 10 минут до времени посадки в аэропорту Палана потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26. На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. Выживших нет", - отмечается в сообщении Минтранса со ссылкой на слова министра Виталия Савельева, возглавляющего правительственную комиссию для выяснения обстоятельств ЧП.

В среду Савельев осмотрел место крушения самолета в населенном пункте Палана Камчатского края. "В крае развернут штаб психологической помощи для близких и родственников пассажиров разбившегося самолета. В данный момент проводится совещание комиссии совместно с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и представителями ведомствами, задействованных в поисковой операции, ликвидации ее последствий и работе с семьями погибших", - отметили в министерстве.

Ранее ТАСС в экстренных службах сообщили, что на месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке обнаружены тела 19 погибших. Поисковые работы осложнены штормом.

