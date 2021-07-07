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Уголовное дело возбуждено после захвата заложников в отделении Сбербанка в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после захвата заложников в отделении Сбербанка в Тюмени.

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Захват заложников в отделении Сбербанка в Тюмени. Главное
Захват заложников в отделении Сбербанка в Тюмени.

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"Следственным управлением Следственного комитета России по Тюменской области расследуется уголовное дело по факту захвата заложников в отделении одного из банков по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ ("Захват заложника")", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что проводится комплекс следственно-оперативных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены необходимые экспертизы. Следователями СК проводится осмотр места происшествия. Назначен комплекс экспертиз, проводятся допросы свидетелей. Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководителем управления, уточнили в ведомстве.

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