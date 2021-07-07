СК установил личности шести человек, погибших при пожаре в Смоленской области

ТАСС, 7 июля. Следователи установили личности погибших при пожаре, который произошел в частном доме в Починке Смоленской области, ими оказались 87-летняя женщина и пятеро несовершеннолетних.

Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"На данный момент личности погибших установлены - это 87-летняя хозяйка дома, двое ее правнучек шести лет и четырех месяцев, а также трое детей семи, девяти и 12 лет, которые находились в гостях. На момент возгорания родители девочек, проживавших в указанном доме, находились в бане, расположенной на приусадебном участке", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.