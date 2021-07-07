{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК установил личности шести человек, погибших при пожаре в Смоленской области

Ими оказались 87-летняя женщина и пятеро несовершеннолетних

ТАСС, 7 июля. Следователи установили личности погибших при пожаре, который произошел в частном доме в Починке Смоленской области, ими оказались 87-летняя женщина и пятеро несовершеннолетних.

На эту тему

Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"На данный момент личности погибших установлены - это 87-летняя хозяйка дома, двое ее правнучек шести лет и четырех месяцев, а также трое детей семи, девяти и 12 лет, которые находились в гостях. На момент возгорания родители девочек, проживавших в указанном доме, находились в бане, расположенной на приусадебном участке", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

 

Теги
РоссияСмоленская область
Решение о штрафе по делу о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна вступило в силу
Зюзинский суд Москвы ранее назначил музыканту административный штраф в размере 100 тыс. рублей
Решение о штрафе по делу о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна вступило в силу
Читать полностью