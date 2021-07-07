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Ростовские полицейские выявили женщину, прописавшую в своем доме более 700 иностранцев

В отношении женщины возбуждено уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июля. /ТАСС/. Полицейские обнаружили и пресекли деятельность жительницы Ростовской области, прописавшей в своем доме более 700 иностранных граждан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Женщина на протяжении длительного времени оформляла регистрацию иностранным гражданам в своем домовладении <...> что повлекло к фиктивной постановке на учет более 700 человек", - говорится в сообщении.

При этом, как уточнили в пресс-службе, фактического проживания иностранцам не обеспечивалось. Выяснилось, что ежемесячно по данному адресу регистрировались до 15 человек. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

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