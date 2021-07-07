Решение о штрафе по делу о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна вступило в силу

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение Зюзинского районного суда, назначившего рэперу Алишеру Моргенштерну (до смены фамилии - Валеев) административный штраф в размере 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических средств в видеоклипах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Зюзинского районного суда Москвы по делу об административном правонарушении в отношении Моргенштерна А. Т. Суд постановил оставить решение районного суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

3 июня Зюзинский суд Москвы признал Моргенштерна виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ ("Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры"). Решением суда ему был назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей. Рэп-исполнитель с таким решением не согласился и обжаловал его в апелляционной инстанции Мосгорсуда.

Дело рэпера было рассмотрено в первой и апелляционной инстанциях без прессы, так как в московских судах еще действуют санитарные ограничения. Слушание административного дела в районном суде прошло с участием музыканта, однако в Мосгорсуд он не пришел. Как уточнял ТАСС адвокат Сергей Жорин, в суде были прослушаны песни, тексты которых стали предметом возбуждения административного производства. Управление по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве возбудило административное дело на рэпера за пропаганду наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ). Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление о проверке клипов певца "Розовое вино - 2" и Family.

В конце марта Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку в отношении музыканта на предмет возможной пропаганды наркотиков в детской среде. Официальная позиция Моргенштерна заключается в том, что, на его взгляд, никакой пропаганды наркотиков в его произведениях нет, вину в совершении административного правонарушения он не признает.