Литвина на четыре месяца лишили прав за езду по встречке на Пресненской набережной

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Мировой судья Пресненского района Москвы на четыре месяца лишил прав управления транспортным средством блогера Михаила Литвина, признав его виновным в выезде на встречную полосу в районе Пресненской набережной.

"И.о. мирового судьи судебного участка номер 376 Пресненского района Москвы - мировым судьей судебного участка 418 Пресненского района Москвы Литвин Михаил Андреевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ ("Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением"), ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортным средством сроком на четыре месяца", - сказала ТАСС пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

В ходе судебного разбирательства блогер полностью признал вину. Как следует из материалов дела об административном правонарушении, 14 апреля Литвин, управляя транспортным средством, двигаясь по Пресненской набережной в направлении 1-го Красногвардейского проезда, выехал на встречную полосу с односторонним движением. Санкция статьи, по которой он был признан виновным, предусматривает административное наказание в виде наложения штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Литвин вошел в ТОП-10 самых просматриваемых видео в России по версии YouTube в 2020 году и занял в рейтинге 6 место, у него насчитывается более 6,95 миллионов подписчиков.