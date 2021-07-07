Суд оставил без движения жалобу Шестуна на постановку его на учет как склонного к побегу

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Московский районный суд Твери оставил без движения жалобу бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, осужденного за коррупцию, который считает незаконным решение дисциплинарной комиссия ИК-6 в Тверской области о постановке его на учет как склонного к побегу. Об этом сообщается в материалах картотеки дел суда.

"Административное исковое заявление оставлено без движения", - отмечено в картотеке. Согласно материалам картотеки, жалоба была направлена 30 июня самим Шестуном, ответчиками были заявлены управление ФСИН по Тверской области и исправительная колония №6.

В начале мая дисциплинарная комиссия ИК-6 поставила Шестуна на учет как лицо, склонное к злостному систематическому нарушению внутреннего распорядка и распределила его в хозотряд колонии, несмотря на его категорический отказ. Позже его супруга Юлия Шестун сообщила ТАСС о якобы предвзятом отношении к нему руководства исправительной колонии.

Подольский городской суд Московской области приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Как установлено следствием и судом, занимая должность главы Серпуховского района в период с 2003 по 2018 год, Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.