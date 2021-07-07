{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Супруга убитого президента Гаити умерла в больнице от ранений

Мартин Моиз пострадала при нападении неизвестных на президентскую резиденцию
Мартин Мари Этьен Жозеф EPA-EFE/ORLANDO BARRIA
Описание
Мартин Мари Этьен Жозеф
© EPA-EFE/ORLANDO BARRIA

ГАВАНА, 7 июля. /ТАСС/. Супруга убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз умерла в больнице от полученных ранений. Об этом в среду в Twitter сообщил телеканал Telesur.

На эту тему

"Жена президента Гаити Мартин Моиз также умерла от полученных ранений в результате нападения на резиденцию [президента]", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что первая леди страны доставлена в госпиталь.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити". В ближайшие часы Жозеф выступит с обращением к гражданам страны.

Теги
ГаитиМоиз, Жовенель
Ландшафтный пожар под Медногорском в Оренбургской области полностью ликвидировали
В ликвидации принимали участие 299 человек и 62 единицы техники
Читать полностью