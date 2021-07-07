В Башкирии загорелся склад на площади 1 200 кв. метров

УФА, 7 июля. /ТАСС/. Склад на площади 1 200 кв. метров загорелся в городе Мелеуз в Башкирии, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в среду.

Информация о пожаре в складском помещении по улице Совхозной поступила в 12:05 мск. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение кровли кирпичного одноэтажного здания. К тушению пожара привлечено 35 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России - 20 человек и 8 единиц техники. Пожар локализован в 15:11 (13:11 мск) на площади 1 200 кв. м. Открытое горение ликвидировано в 16:21 (14:21 мск)", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Причины возгорания и обстоятельства происшествия установят дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории.