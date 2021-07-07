В Калининграде за продажу фальшивых документов о вакцинации задержана работник поликлиники

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Администратор поликлиники задержана в Калининграде за продажу поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками УМВД России по Калининградской области при содействии Министерства здравоохранения регионального правительства задержана старший администратор одной из поликлиник областного центра. Она подозревается в изготовлении поддельных документов о вакцинации против COVID-19", - сказала она.

По словам Волк, установлено, что женщина по просьбам обращавшихся к ней граждан выдавала им сертификаты о вакцинации от коронавируса с заведомо ложными сведениями о якобы сделанных прививках. Чтобы скрыть следы преступления, неиспользованные препараты женщина уничтожала, выливая вакцину в канализацию.

"За поддельный документ администратор требовала от полутора до 3,5 тыс. рублей. В настоящее время полицейские располагают сведениями о том, что ее нелегальными услугами воспользовалось более 20 человек. Сотрудниками подразделения дознания ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград"). Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказала Волк.

Она также отметила, что сотрудниками полиции будет дана правовая оценка действиям граждан, которые воспользовались незаконными услугами. В случае установления фактов использования поддельных документов они также будут привлечены к ответственности.