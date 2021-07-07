Посольство Гаити в Доминикане опровергло информацию о смерти супруги Моиза

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июля. /ТАСС/. Посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло информацию о том, что супруга президента страны Жовенеля Моиза умерла после полученных ранений. Об этом сообщила доминиканская газета Al Dia.

По ее информации, сейчас рассматривается вопрос об эвакуации женщины для оказания ей медицинской помощи, в аэропорту Порт-о-Пренса ее ожидает самолет. Как уточняется, рассматриваются два варианта ее эвакуации, один из которых - отправка в США.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. Ранее поступала информация, что она также умерла после полученных ранений.

И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити". В стране объявлено военное положение.