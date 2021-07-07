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Полиция повторно задержала за мелкое хулиганство участников Pussy Riot Софеева и Воронцова

Оба задержанных находятся в здании отдела внутренних дел "Китай-город", к ним не допускаются адвокаты, сообщил правозащитник Мансур Гильманов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Полиция в среду, спустя день после освобождения из изолятора, задержала за мелкое хулиганство участников группы Pussy Riot Александра Софеева и Дмитрия Воронцова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Мансур Гильманов.

"Софеев и Воронцов буквально день назад вышли из изолятора временного содержания, и они вновь задержаны под предлогом мелкого хулиганства. Никакого хулиганства они не совершали, Софеев был задержан сразу после процедуры вакцинации", - сказал защитник.

Он уточнил, что оба задержанных находятся в здании отдела внутренних дел "Китай-город", к ним не допускаются адвокаты. "В здании объявлен план "Крепость", адвокатов к задержанным не пускают, мы рассматриваем это как способ оказания давления на них", - заключил Гильманов.

Ранее суд уже признавал Софеева и Воронцова виновными по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначил им наказание в виде административного ареста на 15 суток.

По административным делам о хулиганстве и несоблюдении санитарных норм ранее также задерживались другие участники группы. Активистки Мария Алехина и Анна Кузьминых были арестованы на 15 суток.

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