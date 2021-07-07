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СМИ: вертолет ВВС Доминиканы, патрулировавший границу с Гаити, потерпел крушение

О погибших или пострадавших пока не сообщается
© EPA/Marcos Delgado, архив

ГАВАНА, 7 июля. /ТАСС/. Вертолет ВВС Доминиканской Республики, направлявшийся на патрулирование приграничного с Гаити воздушного пространства, потерпел крушение. Об этом в среду сообщает местная газета Al Dia.

Отмечается, что инцидент произошел в районе населенного пункта Химани в южной части республики. О погибших или пострадавших на настоящий момент не сообщается. Ранее президент Доминиканской Республики Луис Абинадер поручил полностью закрыть государственную границу с соседней страной после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза.

Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. И. о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию и сообщил, что правительство приняло решение ввести военное положение на территории республики.

Теги
ГаитиДоминиканская РеспубликаМоиз, Жовенель
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