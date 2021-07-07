В Адыгее произошел скальный обвал на автодороге, ведущей на плато Лагонаки

МАЙКОП, 7 июля. /ТАСС/. Оползень, произошедший из-за ливней, затрудняет движение на ведущей в горы автодороге Майкоп - Гузерипль. Об этом сообщила в среду пресс-служба МВД по республике.

Это единственная в республике трасса, по которой можно доехать до высокогорного поселка Гузерипль и плато Лагонаки.

"В связи с тем, что в Майкопском районе произошел скальный обвал на 45-м км автодороги Майкоп - Гузерипль (участок между поселком Каменномостским и станицей Даховской), Госавтоинспекция убедительно просит всех, кто в настоящее время передвигается в этом районе, проявлять особую бдительность. Идет расчистка дороги, работает тяжелая техника, устраняются последствия стихии", - говорится в сообщении.

МВД призывает воздержаться от поездок в сторону туристического поселка Гузерипль. Тем, кто уже в пути, рекомендуется останавливаться только на стоянках либо специальных площадках на равнине.

На место происшествия направили дополнительные наряды ДПС, также оповестили все экстренные службы, добавили в пресс-службе ведомства.