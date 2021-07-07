Лесной пожар в Костромской области локализовали на площади 19,5 га

КОСТРОМА, 7 июля. /ТАСС/. Лесной пожар в Чухломском районе Костромской области локализовали на площади 19,5 га, возгорание обнаружил лесничий вечером 6 июля. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"В Чухломском районе Костромской области локализован лесной пожар, возникший накануне вечером. Низовое возгорание в лесном массиве обнаружил участковый лесничий. К тушению оперативно приступили сотрудники лесничества и специалисты пожарно-химической станции. <…> Площадь, которую затронул пожар, - 19,5 га", - говорится в сообщении.

С огнем борются пять единиц техники и 24 человека. В регионе стоит жаркая, сухая погода - до +32 градусов днем. Как уточняет пресс-служба, с 8 по 11 июля в большинстве районов Костромской области ожидается самый высокий - пятый класс пожароопасности.

В регионе действует особый противопожарный режим, введенный постановлением губернатора Костромской области Сергея Ситникова. Жителей призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности.