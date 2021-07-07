Полиция задержала участницу Pussy Riot Алехину сразу после отбытия 15 суток ареста

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Полиция в среду задержала участницу группы Pussy Riot Марию Алехину сразу после ее выхода из изолятора временного содержания, где она отбыла 15 суток ареста. Об этом ТАСС сообщил источник в окружении Алехиной.

"Алехину задержали на выходе из изолятора временного содержания. Она находится в здании райотдела "Кунцево", пока адвокатам и родным неизвестно, какие действия ей вменяются", - сказал собеседник агентства.

Полиция в среду также задержала участников группы Pussy Riot Александра Софеева и Дмитрия Воронцова.

Ранее суд уже признавал Софеева и Воронцова виновными по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и назначал им наказание в виде административного ареста на 15 суток.

По административным делам о хулиганстве и несоблюдении санитарных норм ранее также задерживались другие участники группы. Активистки Мария Алехина и Анна Кузьминых были арестованы на 15 суток.