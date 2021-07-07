СМИ: взрыв прогремел на торговом судне в порту Дубая

КАИР, 7 июля. /ТАСС/. Взрыв прогремел в среду вечером на торговом судне, пришвартованном в гавани порта Джабаль-Али в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

После взрыва на судне вспыхнул пожар. Туда направляются пожарные расчеты и машины скорой помощи. По некоторым данным, речь может идти о нефтяном танкере.

Агентство WAM сообщило, что взрыв прогремел в одном из контейнеров на торговом судне. "Силы гражданской обороны Дубая в настоящее время борются с огнем, который вспыхнул после взрыва одного из контейнеров на судне в порту Джабаль-Али", - приводит агентство заявление пресс-службы правительства эмирата Дубай. К настоящему моменту информации о пострадавших нет, отмечается в сообщении.