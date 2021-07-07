Ливни повредили дороги в пяти горных районах Дагестана

Махачкала, 7 июля. /ТАСС/. Ливни повредили участки автомобильных дорог в пяти горных районах Дагестана. На некоторых участках движение автотрансорта прервано, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе министерства по транспорту дорожного хозяйства республики.

"Сегодня в результате ливневого дождя в Унцукульском, Гумбетовском, Тляратинском, Рутульском, Цумадинском районах автомобильные дороги республиканского и местного значения подверглись повреждениям в виде селевых наносов, размывов земполотна и проезжей части дороги, сопровождавшиеся временной остановкой движения автотранспорта, а на некоторых участках движение автотрансорта прервано", - сказал собеседник агентства.

По его словам, повреждена автодорога Буйнакск - Гимры - Чирката на 26-м километре, 47-м км, 48-м км в Унцукульском районе.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения на размытых участках и невозможности проведения работ в темное время суток участок дороги Буйнакск - Гимры - Чирката 36-48 км (Временный поселок - Ахульго) закрыт для движение автотранспорта. Движение перенаправлено по автодороге Араканская площадка - Унцукуль - Сагринский мост через Ашильтинский перевал. Аварийно-восстановительные работы будут начаты с утра 8 июля", - добавил представитель регионального Минтранса.

Он также рассказал, что транспортное сообщение прервано на автодорогах местного значения Тлярата - Камилюх с 28-го по 45-й километр в Тляратинском районе и Сагри - Кунзах с 2-го по 5-й километр в Гумбетовском районе.

Для устранения последствий ливней задействовали более 20 единиц дорожной техники.