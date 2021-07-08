Число погибших при обрушении здания во Флориде возросло до 54

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося дома в Серфсайде в окрестностях Майами (штат Флорида) тела еще восьми человек, таким образом число жертв возросло до 54. Об этом в среду сообщила глава округа Майами-Дейд Даниэлла-Ливайн Кава в ходе брифинга для журналистов. Трансляция ведется на странице округа в Facebook .

"В течение дня спасателям удалось извлечь из-под завалов тела еще восьми человек, - отметила она. - Таким образом число жертв составляет теперь 54". По словам Кавы, судьба 86 человек до сих пор остается неизвестной.

Многоэтажный жилой дом в Серфсайде обрушился в ночь на 24 июня. В первый день из-под обломков здания удалось извлечь 37 человек, однако затем выживших не находили.