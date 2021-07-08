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Расследование убийства президента Гаити
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Предполагаемых убийц президента Гаити задержали

Неизвестные напали на резиденцию Жовенеля Моиза в ночь на 7 июля
© AP Photo/Joseph Odelyn

ГАВАНА, 8 июля. /ТАСС/. Национальная полиция Гаити задержала предполагаемых убийц президента страны Жовенеля Моиза. Об этом в Twitter сообщил в среду госсекретарь республики Франц Экзантюс.

"Предполагаемые убийцы президента Жовенеля Моиза задержаны Национальной полицией сегодня около 18:00. Более подробная информация - в ближайшие несколько минут", - говорится в сообщении.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. И. о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити". Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.

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