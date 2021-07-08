Глава полиции Гаити заявил о ликвидации четверых причастных к убийству президента

ГАВАНА, 8 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Гаити ликвидировали четверых наемников, причастных к убийству президента страны Жовенеля Моиза, еще двое задержаны. Об этом в среду в эфире государственного телевидения заявил руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль.

"Четверо из них убиты, еще двое находятся под нашим контролем и допрашиваются. Трое полицейских, взятых в заложники, освобождены", - отметил он. Ранее власти республики заявили о задержании предполагаемых убийц около 18:00 (01:00 мск).

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. По заявлению и. о. премьер-министра страны Клода Жозефа, часть совершивших атаку преступников говорила по-английски и по-испански. Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити", Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.