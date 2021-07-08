Площадь природных пожаров в Якутии выросла за сутки более чем на 25 тыс. га

ЯКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Количество очагов природных пожаров в Якутии за сутки увеличилось на три, площадь - более чем на 25 тыс. га. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального управления МЧС России.

"За сутки количество пожаров увеличилось на три очага, площадь пожаров увеличилась более чем на 25 тыс. га за счет прироста площадей на действующих пожарах, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением четвертого-пятого классов пожарной опасности на территории 11 районов", - говорится в сообщении.

Сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории Алданского, Верхневилюйского, Горного, Жиганского, Кобяйского, Мирнинского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Оймяконского, Сунтарского, Таттинского, Томпонского, Хангаласского, Усть-Майского районов, где зарегистрировано 250 очагов на общей площади свыше 855 тыс. га. На особом контроле регионального управления находятся природные пожары близ населенных пунктов Эльдикан и Ударник.

Как сообщил на брифинге в четверг первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников, вблизи населенных пунктов (на расстоянии в пределах 10 км) зафиксировано 15 пожаров. "Работают более 700 человек из наших субъектов Российской Федерации, которые оказывают помощь, их направили в разные районы. В тушении заняты 2 511 человек и 338 единиц техники. Сегодня также работает самолет-зондировщик, но, к сожалению, ресурсных облаков, которые мы хотели бы увидеть, мало крайне. И самолет будет работать сегодня по Вилюйской группе районов", - сказал Садовников.

По данным Якутского гидрометцентра, утром в столице региона температура составила 24 градуса тепла. В пятницу по нижней Лене, в центральной части, в южных районах, по Верхоянью ожидаются дожди, местами ливни, грозы, температура днем составит 30-35 градусов тепла.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории субъекта). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га. На данный момент в Якутии действует режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. С 1 июля ради обеспечения пожарной безопасности ограничены пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, проведение в лесах определенных видов работ.