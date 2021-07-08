AP: один человек погиб в результате шторма "Эльза" во Флориде

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб во время обрушившегося на штат Флорида тропического шторма "Эльза". Об этом сообщило в среду агентство AP.

По данным властей города Джексонвилл (штат Флорида), местный житель погиб, когда в среду дерево под напором ветра рухнуло на автомобиль. Скорость ветра в городе достигала 22,2 м/с. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил ранее, что штат практически не пострадал от "Эльзы".

В соседнем с Флоридой штате Джорджия порядка 10 человек серьезно пострадали в результате торнадо на парковке базы ВМС США Кингс-Бей. Они были госпитализированы, об их состоянии ничего не сообщается. По словам представителя военной базы, урон нанесен ряду построек на территории объекта.

Ураган "Эльза", сформировавшийся в Мексиканском заливе, ослабел до тропического шторма у побережья Флориды. На данный момент он движется в северо-восточном направлении. Порывы ветра в его пределах достигают 20 м/с.