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В Забайкалье задержали четырех человек по делу об убийстве мужчины

По данным следователей, подозреваемые силой вывезли жертву в лес, избили ее до смерти, после чего закопали тело

ЧИТА, 8 июля. /ТАСС/. Следователи в Забайкальском крае задержали четырех жителей Карымского района по делу об убийстве 20-летнего мужчины в лесу, сообщил журналистам в четверг старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Егор Марков.

"6 июля 2021 года в лесу около поселка Курорт-Дарасун Карымского района было обнаружено тело 20-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе совместной работы следователей и сотрудников полиции были получены данные о причастности к убийству четырех местных жителей. В этот же день были задержаны три злоумышленника, а на следующий день - еще один", - сказал Марков.

По данным следствия, в конце июня 2021 года в поселке Курорт-Дарасун пьяные подозреваемые избили 20-летнего мужчину, силой поместили его в багажник автомобиля, вывезли в лес недалеко от поселка и избили его. От многочисленных ударов руками и ногами по голове и телу мужчина умер. Подозреваемые закопали тело убитого и скрылись.

Как уточнил Марков, одного из задержанных уже привлекали к уголовной ответственности за убийство.

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