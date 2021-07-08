Экстренное предупреждение объявили в Магаданской области из-за низкого уровня воды в реке

ТАСС, 8 июля. Спасатели в четверг объявили на 9 июля экстренное предупреждение на территории Магаданской области в связи с продолжительным низким уровнем воды на реке Колыма. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Пожарно-спасательного центра региона.

"Экстренное предупреждение о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций объявлено на территории Магаданской области 9 июля 2021 года. В связи с продолжительным стоянием низких уровней воды в реке Колыма на участке Среднекан - Коркодон возможны затруднения в работе речного транспорта, эксплуатации водных путей, нарушения в системе ЖКХ", - рассказали в центре.

По информации спасателей, в связи со сложившейся ситуацией главам городских округов рекомендовано организовать контроль и своевременное доведение информации о возможной угрозе населенным пунктам и объектам экономики, обеспечить готовность сил и средств к выполнению задач по предотвращению ЧС. Также рекомендовано организовать эффективное взаимодействие руководителей предприятий жизнеобеспечения на местах.